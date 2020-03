Walka z koronawirusem. Szpitale dostają odebrany przemytnikom alkohol

Kolejne partie alkoholu zarekwirowanego przemytnikom trafiają do szpitali walczących z epidemią koronawirusa. W piątek pomorska Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o przekazaniu prawie 9,3 tys. litrów Szpitalowi Zakaźnemu w Kościerzynie. Alkohol zostanie wykorzystany do dezynfekcji.

„Alkohol pozyskano dzięki działaniom wymiaru sprawiedliwości. W planach są kolejne przekazania – do Szpitala w Malborku oraz Straży Pożarnej – podało Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów.



Akcje przekazywania placówkom w całym kraju alkoholu etylowego odebranego przestępcom trwają od przeszło tygodnia. Jest to możliwe dzięki decyzji Prokuratury Krajowej, podjętej w porozumieniu z KAS. Polecenie w tej sprawie wydał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Chodzi o ponad 400 tys. litrów alkoholu skażonego i nieskażonego, w postaci spirytusu i wódki, będącego w dyspozycji organów ścigania – jako dowód rzeczowy lub co do którego orzeczono przepadek. Alkohol ten jest teraz wykorzystywany do dezynfekcji budynków, pomieszczeń i środków transportu.



W czwartek KAS informowała o ponad 400 litrów alkoholu z nielegalnej produkcji, który trafił do kaliskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Wcześniej alkohol z przemytu trafiał także m.in. do sanepidu czy Straży Pożarnej, która przeznaczy go do produkcji preparatu dezynfekującego.