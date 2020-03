„Ksiądz na sygnale”. Posługa kapłańska bez wychodzenia z domu

„Ksiądz na sygnale” – pod takim hasłem od soboty działać będzie specjalna infolinia dla wiernych. Uruchomi ją archidiecezja poznańska.

– Wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy i umocnienia w związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa – tłumaczy bp Szymon Stułkowski.



Księża czekać będą na telefon codziennie w godz. od 10 do 12 oraz od 17 do 20. – Numer telefonu (61) 102 0000 łatwo zapamiętać – mówi bp Stułkowski, który sam będzie też pełnił dyżur telefoniczny.



Jak wskazuje ks. Krystian Sammler, ograniczony dostęp do życia sakramentalnego i duszpasterskiego w parafiach wśród wielu ludzi rodzi lęk, smutek i wątpliwości.



– Rodzą się pytania dotyczące sakramentu pokuty, komunii świętej duchowej, przeżywania transmisji mszy świętej online, liturgii domowej lub przygotowania i przeżywania Świąt Wielkanocnych. Niektórzy po prostu potrzebują duchowej rozmowy i umocnienia – wyjaśnia koordynator inicjatywy.

– Mamy nadzieję, że rozmowa z kapłanem przez telefon – na ile jest to możliwe – przyniesie pomoc, nadzieję, udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania i będzie duchowym umocnieniem dla wszystkich, którzy z tej formy pomocy skorzystają – zauważa ks. Sammler.