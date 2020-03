Most powietrzny z Chinami będzie przewoził towary do ochrony medycznej

– Most powietrzny Polska-Chiny będzie funkcjonował do chwili, kiedy nasz kraj będzie miał zapewnione wszystkie potrzebne środki ochrony medycznej – zapowiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Gość TVP Info zaznaczył, że z brakiem środków ochrony i medykamentów boryka się cała Europa, natomiast Chiny są ich największym producentem. Stałe połączenie, które ma zostać otwarte w przyszłym tygodniu, będzie działało do chwili uzupełnienia wszystkich braków w polskich placówkach zdrowia.



Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreślił, że sprzęt z Chin trafi przede wszystkim do placówek zdrowia, które tygodniowo zużywają miliony maseczek i kombinezonów ochronnych.



– W pierwszym rzędzie ten sprzęt będzie dystrybuowany przez Ministerstwo Zdrowia do szpitali jednoimiennych, czyli tych zakaźnych szpitali, które są przeznaczone dla chorych zaatakowanych koronawirusem. W dalszej kolejności otrzymają je pozostałe placówki szpitalne i służby, takie jak straż graniczna, policja, wojsko – czyli te służby, które w dzisiejszych dniach zapewniają normalne funkcjonowanie państwa, szczelność granic, weryfikują kwarantannę – mówił Michał Dworczyk.

źródło: iar

W czwartek na warszawskim Lotnisku Chopina wylądowały pierwsze samoloty, którymi do kraju przetransportowano materiały wspomagające walkę z pandemią koronawirusa. Wśród kupionych środków ochronnych jest 1,7 mln maseczek ochronnych, ponad 40 tys. kombinezonów, 10 tys. gogli oraz 416,5 tys. rękawic.