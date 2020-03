Droga krzyżowa w czasach koronawirusa: Kościół zaprasza na transmisje online

Zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych, w obrzędach religijnych – nie licząc osób sprawujących nabożeństwo – może brać udział nie więcej niż pięć osób. Tradycyjnie w piątek wierni Kościoła katolickiego uczestniczą w drodze krzyżowej. Biorąc pod uwagę obostrzenia spowodowane epidemią koronawirusa duchowni zapraszają do zdalnego uczestnictwa w nabożeństwach – ich transmisje dostępne będą na żywo w internecie, także na portalu tvp.info.

Hierarchowie kościelni poważnie podeszli do zagrożenia epidemicznego w kraju. Liczne inicjatywy przeniosły się do internetu, by zapewnić wiernym bezpieczeństwo.



Zgodnie z tą myślą w piątek o godz. 20.10 prymas Polski abp Wojciech Polak poprowadzi nabożeństwo drogi krzyżowej i modlitwy różańcowej z kaplicy domu arcybiskupów gnieźnieńskich. Hierarcha wygłosi także rozważania.



Transmisja będzie dostępna na stronach internetowych prymasa Wojciecha Polaka , a także Archidiecezji Gnieźnieńskiej i jej kanale w serwisie YouTube. Stream także na portalu tvp.info.





źródło: portal tvp.info, KAI

Jeśli godz. 20 to zbyt późno, na godz. 17 na transmisję drogi krzyżowej zaprasza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Jednocześnie w tej świątyni zaczyna się drugi „internetowy weekend”.Od piątku do niedzieli wierni będą mogli uczestniczyć w mszach świętych, nabożeństwach, katechezach i koncertach transmitowanych na żywo za pośrednictwem internetu.Cały plan dostępny jest także na stronie sanktuarium w Licheniu. Prowadzona za pośrednictwem serwisu YouTube transmisja online będzie dostępna także na portalu tvp.info.