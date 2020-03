„Przesuwamy wybory, ale na wiosnę przyszłego roku”. Wicepremier rzuca propozycję

Uczciwe postawienie sprawy przesunięcia wyborów prezydenckich w Polsce to wybory za rok na wiosnę – oświadczył wicepremier Jarosław Gowin. W Radiu Plus lider Porozumienia powiedział, że jeśli opozycja zgodziłaby się na taki termin, przekonywałby do niego Zjednoczoną Prawicę.

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego przypomniał, że na dziś decyzji o przesunięciu wyborów nie ma.



– Nie ma decyzji na „tak”, ale przedwcześnie jest, żeby podejmować decyzję na „nie” – podkreślił. Przypomniał, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego przesuwa wybory.



Gowin ocenił, że proponowane przez niektóre środowiska przesunięcie terminu wyborów na jesień tego roku może być niefortunne. Jak wskazał, część epidemiologów prognozuje, że przypadnie wówczas druga fala zarażeń koronawirusem.

– Dzisiaj mamy podejmować decyzję, że będziemy zmuszać Polaków do głosowania jesienią, kiedy być może sytuacja będzie znacznie trudniejsza niż obecnie? – pytał.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że jesienią, „powinniśmy koncentrować się na walce z katastrofalnymi skutkami gospodarczymi pandemii wirusa”.



– Uczciwe postawienie sprawy powinno brzmieć: dobrze, przesuwamy wybory, ale na wiosnę przyszłego roku – czyli o rok – ocenił Gowin.



– I jeśli opozycja poparłaby takie rozwiązanie, to ja będę przekonywał moich kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, że warto ten scenariusz rozważyć – zapewnił.