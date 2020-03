Strzelanina na ulicy. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie krytycznym – to bilans strzelaniny, do której doszło na ulicy w mieście Petersburg w amerykańskim stanie Wirginia.

Telewizja NBC podała, że do incydentu doszło w piątek około godz. 1.30 nad ranem w pobliżu ulic Battersea i West Washington.



W jednym z aut wezwani na miejsce policjanci znaleźli ciało, druga osoba w stanie krytycznym została przetransportowana helikopterem do Centrum Medycznego Uniwersytetu Wspólnoty Wirginii.



Policja wszczęła dochodzenie. Na razie nie wiadomo, dlaczego obie osoby wyciągnęły do siebie broń.

