Nastolatki złamały zakaz zgromadzeń w związku z koronawirusem. Słono zapłacą

Do 5 tys. zł grzywny grozi nastolatkom, które wbrew zakazowi spotkały się parku przy ul. Ciepłej w Malborku. Wobec dwóch nieletnich dziewcząt (16 l.) policja skierowała wnioski do sądu rodzinnego.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Malborku Sylwia Kowalewska wyjaśniła, że policja skieruje do sądu wniosek o ukaranie grzywną do 5 tys. zł. pięciu młodych mężczyzn, którzy niedawno skończyli 18 lat, za łamanie zakazu gromadzenia się.



– Wobec dwóch nieletnich dziewcząt, które mają 16 lat, skierujemy odpowiednie wnioski do sądu rodzinnego – dodała Kowalewska.



Siedmioro młodych ludzi spotkało się w czwartek po południu w parku przy ul. Ciepłej w Malborku. Policję zawiadomili mieszkańcy, którzy ich zauważyli.

źródło: pap

