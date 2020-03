Rabusie ukradli pistolety Jamesa Bonda

Pięć sztuk broni używanej przez aktorów wcielających się w rolę agenta 007 w filmach o przygodach Jamesa Bonda skradziono z domu w północnym Londynie. Policja poszukuje trzech mężczyzn mówiących ze wschodnioeuropejskim akcentem.

„Nie czas umierać”. James Bond przegrał z koronawirusem Już w kwietniu fani Jamesa Bonda mieli cieszyć się z przyjemności oglądania nowej części przygód kultowego agenta 007. Tak się jednak nie stanie, a... zobacz więcej

Do rabunku doszło w poniedziałek w nocy w londyńskiej gminie Enfield. Policja podała, że wartość łupu to ponad 100 tys. funtów.



Skradziono dwie beretty i llamę 22 z filmu „Śmierć nadejdzie jutro”, a także walthera PPK z „Zabójczego widoku” oraz magnum 44 z „Żyj i pozwól umrzeć”.



– Część tych przedmiotów jest do nie zastąpienia. Np. skradziony magnum to jedyny na świecie egzemplarz w całości wykończony chromem – powiedział inspektor Paul Ridley z londyńskiej policji.



Agencja Reutera informuje, że sąsiedzi widzieli trzech rabusiów, którzy odjechali srebrnym autem.

#wieszwiecej Polub nas