Karczewski: Długie dyskusje w Sejmie są nieodpowiedzialne

Długie dyskusje w parlamencie w sytuacji epidemii są nieodpowiedzialne – powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski w PR1. Zadeklarował, że nie będzie brał udziału w takiej dyskusji.

W przyszłym tygodniu Senat ma zająć się rządowym projektem tarczy antykryzysowej. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwołał dodatkowe posiedzenie w tej sprawie.



Stanisław Karczewski apelował do przedstawicieli opozycji o zachowanie odpowiedzialności i rozwagi. Zdaniem wicemarszałka Senatu, politycy Platformy Obywatelskiej nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji.



– Świadczy to o lekkomyślności i braku refleksji nad tym, czy może być taka dyskusja w dużym gronie, w sytuacji gdy dwie, trzy, cztery osoby to już jest duże grono – mówił gość radiowej Jedynki.

źródło: IAR

Pakietem rozwiązań, które mają uchronić gospodarkę i obywateli przed zapaścią finansową związaną z pandemią koronawirusa, zajmie się najpierw Sejm. Posłowie, dzięki zmienionemu regulaminowi, będą mogli głosować zdalnie.