Minął termin zgłaszania kandydatów na prezydenta. Jest 19 zgłoszeń

O północy z czwartku na piątek minął termin zgłaszania kandydatów na prezydenta. Łącznie w Państwowej Komisji Wyborczej swoje zgłoszenia złożyło 19 kandydatów. Jak informuje rzecznik PKW Tomasz Grzelewski, nie wszyscy kandydaci zebrali wymagane do rejestracji 100 tys. podpisów.

Łącznie w PKW złożono zgłoszenia 19 kandydatów - jako pierwszy, jeszcze w lutym, zrobił to prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz; złożył on 180 tys. podpisów. Jego kandydaturę PKW zarejestrowała na początku marca.



Zgłoszenia i niezbędne do rejestracji podpisy złożyli w PKW także: niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia (150 tys. podpisów), kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska (500 tys. podpisów), kandydat Lewicy Robert Biedroń (285 tys. podpisów), kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak (300 tys. podpisów) oraz ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (2 mln 200 tys. podpisów).



Jak wynika z danych PKW, zgłoszenia złożyli także: Piotr Stanisław Bakun, Sławomir Grzywa, Leszek Samborski, Grzegorz Sowa, Jan Zbigniew Potocki, Kajetan Pyrzyński, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Romuald Starosielec, Mirosław Piotrowski, Waldemar Witkowski, Andrzej Voigt oraz Paweł Tanajno.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski poinformował, że nie wszyscy z tych kandydatów zebrali wymagane do rejestracji 100 tys. podpisów.Sławomir Grzywa, nie zebrał wymaganej liczby podpisów do rejestracji swego komitetu - miał poprawne 753 podpisy, przy wymaganych co najmniej 1 tys. Odwołał się jednak do sądu od uchwały PKW, która odmówiła w takiej sytuacji rejestracji komitetu wyborczego.W poniedziałek Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę pełnomocnika wyborczego Sławomira Grzywy, uznał, że zebranie brakującej liczby podpisów pod wnioskiem o utworzenie komitetu wyborczego kandydata na prezydenta było nierealne ze względu na stan zagrożenia epidemicznego. Uwzględnienie skargi oznaczało, że komitet wyborczy Sławomira Grzywy został zarejestrowany.Wybory prezydenckie zaplanowane są na 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów. Opozycja apeluje o zmianę daty wyborów i kalendarza wyborczego. Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie ma powodu, by przesuwać wybory prezydenckie.