Kilkadziesiąt zakonnic szyje maseczki do ochrony przed koronawirusem

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie większość zgromadzeń zakonnych z terenu parafii włączyła się w akcję walki z koronawirusem. Kilkadziesiąt sióstr rozpoczęło akcję związaną z szyciem maseczek. Będą one przekazywane bezpłatnie częstochowskim szpitalom, bezdomnym i seniorom, którym posługują wolontariusze Fundacji „Ufam Tobie”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Na początku wystartowaliśmy z zakupami dla seniorów, później było częstsze niż zwykle otwieranie łaźni dla bezdomnych, następnie telefon wsparcia, a teraz szycie maseczek – wyjaśniają wolontariusze z Fundacji.



Jednak jak zapewniają to jeszcze nie koniec pomysłów.



– U nas jest zazwyczaj tak, że zanim ogłosimy szczegóły naszej niby najnowszej akcji, to najczęściej rodzi się już kolejna – mówi Jolanta Kobojek, prezes Fundacji działającej w Dolinie Miłosierdzia.



I tak, gdy już siostry podjęły się szycia maseczek, Fundacja nawiązała współpracę z grupą facebookową „Pomoc Coronvirus Częstochowa”, co pozwoli na zwielokrotnienie działań. W najbliższych dniach gotowe wyroby będą liczone nie w dziesiątkach, a prawdopodobnie w setkach. Taką nadzieję ma również proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Partika.

#wieszwiecej Polub nas

– Nasza parafia jest specyficzna, bo mamy 16 zgromadzeń żeńskich, co stanowi ponad 10 proc. naszych wiernych. A to jest niesamowite bogactwo i potencjał – tłumaczy.

Dolina Miłosierdzia usytuowana jest u zachodnich podnóży Jasnej Góry. Miejsce słynące z wielu cudów posiada w głównym ołtarzu obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez artystę malarza Adolfa Hyłę z Krakowa (tego samego, który malował obraz znajdujący się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach).



Fundacja „Ufam Tobie” została powołana do istnienia w dniu rozpoczęcia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, 8 grudnia 2015 r. Zamysłem założycieli było stworzenie instytucji, która jeszcze bardziej niż parafia będzie wcielała w życie realizację uczynków miłosierdzia.



Jej główną działalnością jest podejmowanie działań m.in. zapobiegających wszelkim wykluczeniom społecznym. Fundacja prowadzi głównie działalność charytatywną skupiającą się na pomocy osobom bezdomnym oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.