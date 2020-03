Planował zamach bombowy na szpital. Został zastrzelony

Agenci FBI udaremnili zamach bombowy w amerykańskim stanie Missouri. 36-letni Timothy R. Wilson planował zaatakować szpital, w którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem.

Amerykańskie media informują, że 36-latek od dłuższego czasu był rozpracowywany przez służby. Ustalono, że głosił radykalne hasła rasistowskie, antysemickie i antyreligijne.



Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa miał rozważać przeprowadzenie zamachów na szkoły bądź skupiska czarnoskórych mieszkańców USA. Rozważał także zaatakowanie synagog oraz meczetów. Ostatnio – jak ustalili śledczy – za cel obrał jeden ze szpitali, w którym leczeni są chorzy na Covid-19. Dowodził, że lokalne władze nie radzą sobie z rozprzestrzenianiem wirusa i rozwiązaniem miałoby być wysadzenie w powietrze szpitali...



Żeby nie dopuścić do realizacji zbrodniczych zamiarów Wilsona, agenci FBI zdecydowali się wkroczyć do akcji. Postanowiono zatrzymać domorosłego terrorystę w jego domu w Belton w stanie Missouri. Gdy przyjechali na miejsce, doszło do strzelaniny, podczas której Wilson zginął. Media nie podają, czy został zastrzelony przez funkcjonariuszy, czy popełnił samobójstwo.



Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA – podała telewizja CNN. Tym samym od początku epidemii Covid-19 w tym kraju zmarło prawie 1,2 tys. osób. Od czwartku to w USA jest najwięcej wykrytych przypadków Covid-19 na świecie – ponad 83 tys.

