Płacząc, ryzykujemy zakażenie koronawirusem? Naukowcy zbadali łzy pacjentów

Naukowcy z National University Hospital w Singapurze postanowili przyjrzeć się łzom pacjentów chorych na Covid-19. Cel badania był prosty: sprawdzić, czy koronawirus może się przenosić tą drogą. Wyniki badań były jednoznaczne. Jedyne, czego nie wyjaśnili naukowcy, to sposób, w jaki doprowadzili pacjentów do płaczu. Efekty badania opublikowano w piśmie „Ophthalmology”.

Badacze pod kierunkiem Ivana Seah'a z National University Hospital w Singapurze regularnie zbierali próbki łez do analizy od 17 pacjentów chorych na Covid-19 – od momentu, gdy wystąpiły u nich objawy do czasu, gdy wyzdrowieli, czyli około 20 dni później.



Okazało się, że w ciągu dwóch tygodni nie udało się wykryć SARS-CoV-2 w łzach – zarówno w hodowlach służących do namnażania wirusa, jak i w badaniu pozwalającym wykryć jego materiał genetyczny w postaci RNA. Dlatego – wyjaśniają eksperci – jest mało prawdopodobne, by przenosił tą drogą.



Równocześnie naukowcy pobierali próbki z gardła i nosa pacjentów. Testy wykazały, że choć ich łzy były wolne od wirusa, to zarówno w nosie, jak i w gardle stwierdzono dużą ilość cząstek SARS-CoV-2.

Badacze z Singapuru zastrzegają jednak, że żaden z przebadanych przez nich chorych nie miał zapalenia spojówek, które może rozwijać się u 1-3 proc. osób zakażonych koronawirusem.

Autorzy pracy zwracają również uwagę, że mimo tych optymistycznych wyników ważne jest, by ludzie pamiętali, że ochrona oczu, ust i dłoni może spowolnić szerzenie się wirusów powodujących choroby oddechowe, takich jak SARS-CoV-2.



Gdy osoba chora na Covid-19 kicha, kaszle, mówi, cząstki wirusa mogą wraz z drobnymi kropelkami wydostawać się z jej ust czy nosa i padać na twarz drugiej osoby. Następnie mogą się dostawać do organizmu – głównie poprzez usta czy nos, ale też za pośrednictwem śluzówki oka.



Możemy się również zakazić, dotykając przedmiotów, na których znajdują się cząstki wirusa, jak stół czy klamka, a następnie pocierając palcami oczy.