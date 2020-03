Koronawirus zabił „całkowicie zdrowego” ojca szóstki dzieci

Zaledwie dwa dni po otrzymaniu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa zmarł „całkowicie zdrowy” 44-latek z amerykańskiego stanu Teksas. Lokalne media informują, że Adolph Mendez, znany jako T. J., zostawił szóstkę dzieci.

Mieszkaniec miasta New Braunfels był opiekunem w przedszkolu i – jak zapewnia jego rodzina – cieszył się idealnym zdrowiem.



– Słyszy się, że mężczyźni i kobiety umierający na Covid-19 to osoby starsze albo mające różne dodatkowe choroby, ale mój mąż nie należał do żadnej z tych grup – opowiedziała żona Mendeza Angela dziennikowi „New Braunfels Herald-Zeitung”.



– Ta choroba może się przytrafić każdemu, wirus może się przenieść na dowolną osobę i ją zabić. To spotkało mojego męża – przyznała żona T. J.'a, z którym miała trzech synów i trzy córki.



Co najmniej 246 osób zakażonych koronawirusem zmarło w czwartek w USA – podała telewizja CNN. Tym samym od początku epidemii Covid-19 w tym kraju zmarło prawie 1,2 tys. osób. Od czwartku to w USA jest najwięcej wykrytych przypadków Covid-19 na świecie – ponad 83 tys.

