Brytyjczycy oklaskami podziękowali pracownikom służby zdrowia [WIDEO]

Setki tysięcy Brytyjczyków wyszło w czwartek wieczorem przed swoje domy bądź na balkony wzorem Włochów i Hiszpanów, by oklaskami oddać hołd i podziękować pracownikom służby zdrowia, którzy narażając swoje życie walczą z epidemią koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W akcji „Clap for Carers” uczestniczyli członkowie rodziny królewskiej, premier Boris Johnson i minister finansów Rishi Sunak, lider opozycji Jeremy Corbyn, celebryci, a także setki tysięcy zwykłych Brytyjczyków.



„Jesteśmy ogromnie wdzięczni za fachową wiedzę i zaangażowanie naszych naukowców, lekarzy oraz służb ratowniczych i publicznych” – napisała na profilu rodziny królewskiej Elżbieta II. Zamieszczono na nim także nagranie wideo, na którym najmłodszy syn królowej, książę Edward wraz z żoną i dziećmi, biją brawo w podziękowaniu dla personelu służby zdrowia.



Na profilu księcia Williama i księżnej Kate na Twitterze opublikowano nagranie, na którym brawo bije trójka ich dzieci - George, Charlotte i Louis. To samo robili też następca tronu książę Karol i księżna Camilla, którzy przebywają obecnie w izolacji w Szkocji z powodu wykrycia koronawirusa u księcia.





1m Likes, 33.3k Comments - Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Instagram: "To all the doctors, nurses, carers, GPs, pharmacists, volunteers and other NHS staff working..."