Prezydent Brazylii nazwał koronawirusa „grypką”

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro skrytykował władze regionalne za wprowadzanie restrykcji w celu zahamowania epidemii koronawirusa. Prawicowy polityk określił te działania jako „przestępcze”, niszczące kraj i jego gospodarkę.

Koronawirus na świecie. Śledzimy najnowsze przypadki [RELACJA] Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Groźny wirus wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Podczas przemówienia w stolicy kraju, Brasilii, Bolsonaro wezwał przedsiębiorstwa, by wznowiły działalność, aby gospodarka kraju mogła przetrwać. Uznał przy tym, że restrykcje nałożone przez władze największych brazylijskich stanów i miast są „zbrodnią”.



„To, co robią niektórzy gubernatorzy i burmistrzowie, to zbrodnia. Niszczą Brazylię” – powiedział polityk, cytowany przez Agencję Reutera. Dodał, że zamiast wprowadzać powszechne ograniczenia, powinno się jedynie chronić seniorów i osoby z problemami zdrowotnymi.



To już kolejne wystąpienie Bolsonaro, w którym domagał się złagodzenia walki z epidemią koronawirusa. We wtorek nazwał wirusa „grypką” i oskarżył media o fiksację na punkcie skutków epidemii we Włoszech, które - jak wskazał - mają zimniejszy klimat i są starszym społeczeństwem niż Brazylia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Do środy w Brazylii potwierdzono 2201 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a 46 osób zmarło. Wśród zakażonych jest też doradca Bolsonaro Fabio Wajngarten. Sam prezydent również przeszedł test na obecność koronawirusa. Choć stwierdził, że wynik testu był negatywny, początkowo jego syn - kongresmen Eduardo Bolsonaro - powiedział amerykańskiej telewizji Fox News, że pierwsza próbka dała wynik pozytywny. Potem jednak zaprzeczał tym doniesieniom.