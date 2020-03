Radni Koalicji Obywatelskiej chcą głosowania online w związku z koronawirusem

Polityk Nowoczesnej, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Marcin Gołaszewski zwrócił się do wojewody, który jest organem nadzorczym dla tego samorządu, z pytaniem, czy sesja może się odbyć w trybie online. To stanowisko odmienne od tego, jakie prezentują obecnie posłowie KO w Sejmie.

Tematami obrad ma być między innymi zwolnienie rodziców z opłat za zamknięte w czasie epidemii żłobki.



Na sesji ma mieć miejsce także debata nad zwiększeniem Funduszu Poręczeń Kredytowych działającym przy łódzkim Bionanoparku. Fundusz ten może zostać wykorzystany do wsparcia i ratowania lokalnego biznesu.



Politycy Koalicji Obywatelskiej w Łodzi, w odróżnieniu od posłów swojego ugruopwania, popierają zwołanie sesji online.



Uwagę na niekonsekwencję działania opozycji zwraca Radosław Marzec, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.



– Dziwi mnie ten dwugłos Koalicji Obywatelskiej. Wygląda na to, że tam gdzie jest wygodnie można prowadzić obrady online, a tam, gdzie do głosu dochodzi polityka krajowa, już nie jest to możliwe. W trudnej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, politycy powinni robić wszystko, aby zapobiegać negatywnym skutkom epidemii. Dziwi więc zachowanie polityków opozycji, którzy sprowadzają wszystko do walki politycznej – mówi Marzec.

Przewodniczący Marcin Gołaszewski liczy na to, że ustawodawca podejmie odpowiednie kroki aby prace mogły przebiegać online. Podobnie uważa Tomasz Kacprzak, łódzki radny klubu Platformy Obywatelskiej. Kacprzak zauważa, że do trzeba najpierw ustanowić takie prawo.