Koronawirus na świecie. Maracana będzie tymczasowym szpitalem

Brazylijski kompleks sportowy Maracana w Rio de Janeiro, który obejmuje słynny stadion piłkarski, stanie się tymczasowym szpitalem. To kolejny obiekt sportowy w tym kraju przeznaczony do pomocy zarażonym koronawirusem.

Władze stanowe szukają obiektów sportowych do wykorzystania jako tymczasowe szpitale, ponieważ koronawirus coraz bardziej rozprzestrzenia się w Brazylii. Do czwartku odnotowano już ponad 2,9 tys. przypadków zakażeń, a 77 osób zmarło.



W Brazylii, podobnie jak w większości krajów na świecie, zawieszono rozgrywki piłkarskie z powodu pandemii.



Maracana dołączy do stadionu Pacaembu w Sao Paulo i stadionu Mane Garrincha w Brasilii, które zostały przekształcone w tymczasowe ośrodki zdrowia.



Na stadionie w Rio de Janeiro odbył się finał piłkarskich mistrzostw świata w 2014 r., a także ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich dwa lata później. Został otwarty podczas MŚ 1950 i jest jednym z największych oraz najbardziej znanych obiektów piłkarskich na świecie.

źródło: pap

Na razie nie ogłoszono, ile łóżek pomieści Maracana. Nie jest również jasne, czy tymczasowy szpital zostanie wybudowany na boisku piłkarskim, czy gdzieś indziej w kompleksie sportowym, w którym znajduje się również stadion lekkoatletyczny i park wodny.Ogólnie stan Rio de Janeiro przewiduje budowę sześciu tymczasowych szpitali.