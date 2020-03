Kwaśniewski utknął przez koronawirusa w Alpach

Marcowy wyjazd w góry Aleksander Kwaśniewski zapamięta zapewne na długo. Były prezydent wraz z małżonką utknął w szwajcarskich Alpach. Jak podaje Fakt24, polityk powiedział, że „miały być piękne marcowe narty, a mamy autokwarantannę”.

Kwaśniewski przyznał w wywiadzie, że myśli o powrocie do kraju, ale w tej chwili jest to bardzo trudne do zorganizowania komunikacyjnie. Jak powiedział w rozmowie zamierza poczekać do końca marca, aby zobaczyć, jak będzie rozwijać się dalsza sytuacja.



Były prezydent przyznał w rozmowie, że z powodu odwołanych zajęć bankructwa się nie obawia, ale ten rok niewątpliwie będzie „chudy”.



Skomentował również kwestię sporu odnośnie nadchodzących wyborów prezydenckich. Podobnie, jak opozycja uważa on, że wybory powinny zostać przeniesione.



– Nie można określić, jak pandemia będzie się rozwijać, kiedy dojdzie do szczytu zachorowań, jak długo trzeba będzie utrzymać wszystkie restrykcje i ograniczenia, jak rozwinie się pandemia do 10 maja. Kampania wyborcza jest fikcją, tak ważne dla demokracji spotkania kandydatów z suwerenem-wyborcami nie odbywają się, media i obywatele myślą wyłącznie o walce z wirusem. Komitety wyborcze mają problem ze zbieraniem podpisów, będzie kłopot w powoływaniu komisji wyborczych. W ponad 20 krajach przełożono wybory i referenda, podjęto bezprecedensową decyzję o przesunięciu terminu igrzysk olimpijskich, mimo poniesionych kolosalnych nakładów – stwierdził Kwaśniewski.

