Koronawirus w Hiszpanii. Zakażeni seniorzy obrzuceni kamieniami

Karetki przewożące 28 starszych osób chorych na Covid-19 do nowego domu spokojnej starości w hiszpańskiej Andaluzji zostały obrzucone kamieniami – poinformowała w czwartek agencja EFE. W stronę policji, która interweniowała, rzucano materiałami wybuchowymi. Zatrzymano dwie osoby.

Rząd Andaluzji zdecydował o przewiezieniu pensjonariuszy z Alcala del Valle koło Kadyksu do pobliskiej La Linea de Concepcion z powodu masowego zakażenia koronawirusem i śmierci trzech osób w domu opieki, gdzie przebywali dotychczas.



Grupa mieszkańców La Linea de Concepcion zatarasowała swoimi samochodami drogi wjazdowe do miasteczka i obrzuciła kamieniami wozy sanitarne. Seniorzy musieli być eskortowani przez policję, jednak kiedy przyjechali do nowego domu opieki, agresywni mieszkańcy zebrali się przed budynkiem, rzucali kamieniami i wykrzykiwali groźby. Budynek został otoczony kordonem policyjnym.



W nocy nieznani sprawcy rzucali w kierunku policji materiały wybuchowe ze strony budynków przyległych do domu opieki. Jeden ładunek eksplodował blisko funkcjonariuszy, jednak nikomu nic się nie stało.



W innych częściach miasteczka doszło do wielu aktów wandalizmu, w tym palenia kontenerów na śmieci. Policja wszczęła dochodzenie, by wykryć sprawców.



Burmistrz miasteczka La Linea de Concepcion, Juan Franco, potępił akty przemocy, ale jednocześnie zarzucił lokalnemu rządowi Andaluzji, że nie udzielił mieszkańcom żadnej informacji na temat przewiezienia chorych i opieki nad nimi. – Mieszkańcy myśleli, że chorzy będą swobodnie chodzić po ulicach i zarażać innych – mówił.

