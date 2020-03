Nitras skłamał. Groźba rządów PO z Konfederacją rzeczywiście padła [WIDEO]

– Nie będziemy się (…). Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami – powiedział na sali sejmowej do rzeczniczki SLD, Anny-Marii Żukowskiej Sławomir Nitras. Treść tej wypowiedzi zacytowała na Twitterze sama zainteresowana, Nitras jednak zaprzeczył i zagroził, że „poda ją do komisji etyki poselskiej”. Okazuje się jednak, że osobą, która skłamała jest poseł PO. Na nagraniu z sejmowej kamery słychać jego słowa, na których wspomniana groźba koalicji PO z Konfederacją rzeczywiście pada.

„Z sali plenarnej: Kiedy Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł Sławomir Nitras powiedział: »Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami«” – napisała na Twitterze rzeczniczka Lewicy Anna-Maria Żukowska. Nitras zaprzeczył i zapowiedział wniosek ws. posłanki do komisji etyki poselskiej.



„To jest obrzydliwe kłamstwo. Poniżej godności posłanki. To pani powiedziała o wspólnych rządach PO i Konfederacji. Ja temu zaprzeczyłem. Podam panią do komisji etyki poselskiej” – odpisał Żukowskiej polityk PO.



Na nagraniu z sali obrad słychać jednak wypowiedź Nitrasa, odpowiadającą temu, co przytoczyła Żukowska.





Poseł @Platforma_org jednak kłamie. Te słowa rzeczywiście padły.@SlawomirNitras: "Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami"



Czytaj więcej: https://t.co/K49vYbixcx

Czyli @SlawomirNitras nie powiedział dzisiaj tego, co powiedział tak samo jak @M_K_Blonska wczoraj nie powiedziała tego, co powiedziała? ��



Logiczne 😂

Panie @SlawomirNitras. Mam problem z załadowaniem tego tweeta. Wie pan coś? pic.twitter.com/X1FkHd3L9G — Kacper Stołowski 🌹🍔 (@nerkowiec_) March 26, 2020

źródło: portal tvp.info

– Jak będziemy rządzić z Konfederacją, to my się zajmiemy Polską, a oni wami – słyszymy.