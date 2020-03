KGHM nabył sprzęt do walki z koronawirusem. Wartość zakupu przekracza 15 mln USD

Pierwszy samolot ze sprzętem medycznym finansowanym przez KGHM Polska Miedź wylądował dziś na warszawskim lotnisku Okęcie. Lubińska spółka dokonała łącznie zakupu sprzętu medycznego o wartości przekraczającej 15 mln USD.

Dziś wylądował pierwszy samolot, który przywiózł niezwykle potrzebne materiały i sprzęt medyczny. Jak podkreśla spółka, dzięki wsparciu najwyższych czynników państwowych w ChRL niezbędne formalności celne zostały załatwione w wyjątkowo krótkim czasie.



– Transport organizowaliśmy od kilkunastu dni na apel pana prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński – Pierwszy samolot wylądował dzisiaj, drugi będzie w Warszawie 31 marca. Łączna wartość materiałów medycznych, które one przewiozą, to około 15 mln USD – dodał.



Prezes Chludziński wyjaśnił, że w ładowniach samolotów będzie łącznie 600 tys. masek medycznych, ponad 250 tys. kombinezonów, kilkadziesiąt tysięcy par gogli ochronnych oraz około 150 respiratorów.



– Organizujemy kolejne loty, więc tego zaopatrzenia będzie znacznie więcej – zadeklarował Chludziński.

Sprzęt, który docelowo trafić ma do szpitali, przychodni oraz placówek innych służb sanitarnych, zostanie przekazany do dyspozycji władz państwowych, które będą decydować o jego dokładnym przeznaczeniu.

Zorganizowanie całej operacji logistycznej możliwe było dzięki zaangażowaniu się w akcję prezydenta RP Andrzeja Dudy.



Wczoraj prezydent przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, w trakcie której uzgodniono, że Chiny powoli, ale konsekwentnie wracają do pracy i dzięki temu Polska będzie mogła kupić potrzebny sprzęt. – Pan prezydent Xi poinformował mnie, że Polska ma zielone światło do tego, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane – poinformował prezydent Duda.



– Chciałbym bardzo gorąco podziękować za zorganizowanie tego transportu panu prezesowi Chludzińskiemu – powiedział z kolei szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. – Oczywiście dziękuję również prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wsparcia którego to nie mogłoby się udać. Od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny. Samoloty będą stale przewozić cargo, towary niezbędne dla służb medycznych, które biorą udział w walce z koronawirusem – dodał.