Matury i próbne egzaminy ósmoklasisty: szef MEN wyjaśnia zasady

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty, a także egzaminu maturalnego. Zwykle szkoły przygotowywały je samodzielnie, teraz ze względu na wyjątkową sytuację CKE chce ich wesprzeć W terminie próbnych egzaminów, od 30 marca do 8 kwietnia, będą publikowane arkusze dotyczące odpowiednich przedmiotów – poinformował minister edukacji, Dariusz Piontkowski.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wskazał szef MEN, choć szkoła „tak jak wiele innych dziedzin życia funkcjonuje w sposób zdalny”, mimo to musi przygotować się do „bardzo ważnych dla młodych ludzi egzaminów”.



– Zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i maturalny wymaga także przygotowania uczniów. Aby ułatwić im to przygotowanie, opublikowaliśmy już wiele materiałów, chociażby arkuszy próbnych, arkuszy z poprzednich lat – przypomniał Piontkowski.



Egzamin próbny ósmoklasisty będzie się odbywał od 30 marca do 1 kwietnia (w kolejnych dniach odpowiednio z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego).



– Codziennie rano będą publikowane arkusze z poszczególnych przedmiotów – zapowiedział minister. – Prosimy szkoły o to, aby wzięły w nim udział, na pewno ułatwi to przygotowanie do egzaminów – wskazał.



Na podobnych zasadach zostanie udzielone wsparcie w przeprowadzeniu próbnej matury. Arkusze próbne z poszczególnych przedmiotów będą publikowane od 2 do 8 kwietnia (2 i 3 kwietnia język polski i matematyka, 6 kwietnia nowożytny język obcy, 7 kwietnia biologia i wos, zaś 8 kwietnia chemia i historia.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: MEN, PAP

– Mamy nadzieję, że ta forma propozycji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pomoże naszym uczniom przygotować się do tych ważnych egzaminów – powiedział Dariusz Piontkowski.O przesunięcie terminów egzaminów zaapelował do MEN prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Resort wskazał, że obecnie nie ma po temu podstaw, gdyż zawieszenie zajęć w szkołach ma potrwać do 10 kwietnia, a egzamin ósmoklasisty planowany jest od 21 do 23 kwietnia, egzamin maturalny zaś od 4 maja.„Obecne regulacje nie nakazują przesuwania terminów egzaminów. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przygotowujemy się na różne scenariusze. Dla nas kluczowe są wytyczne Ministerstwa Zdrowia i GIS, a także to, jak rozwijać się będzie sytuacja epidemiczna w kraju” – zaznaczyło MEN.