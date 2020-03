Rekordowa środa. TVP1 liderem wśród stacji telewizyjnych

25 marca Jedynka z udziałami 8,6 procent była liderem wśród wszystkich stacji telewizyjnych. Rekordową widownię przyciągnął także program informacyjny „Teleexpress” i teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Wśród najpopularniejszych pozycji programowych Jedynki znalazły się również „Wiadomości”.

TVP1 utrzymuje pozycję lidera wśród wszystkich stacji telewizyjnych od początku marca 2020 roku. Średnie udziały Anteny wynoszą 9,7 procent i są najwyższe w porównaniu z konkurencją.



Najpopularniejszym programem Jedynki wg danych Nielsen Audience Measurement był wyemitowany 25 marca „Teleexpress”, który obejrzało 2,9 mln widzów (23,6 procent udz.). W momencie najwyższej oglądalności program przyciągnął 3,3 mln osób. Jest to rekordowy wynik od początku marca 2020.



Główne wydanie „Wiadomości” przy udziałach 17,14 procent, obejrzało 2,8 mln widzów, a w momencie najwyższej oglądalności 3,2 mln osób.

Znakomity wynik odnotował także teleturniej „Jeden z dziesięciu”, który w środę obejrzało średnio 2,3 mln widzów (14,5 procent udz.) i był to najlepszy wynik tego programu od początku marca 2020 roku. Program prowadzony przez Tadeusza Sznuka jest również najpopularniejszą pozycją programową w porównaniu do konkurencyjnych tytułów tego gatunku. Średnia oglądalność programu od 1 do 25 marca 2020 roku wynosi 2 mln widzów, przy udziałach 13,6 procent i jest najwyższa wśród teleturniejów emitowanych we wszystkich stacjach telewizyjnych.