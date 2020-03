Na stadionie Realu Madryt powstał magazyn sprzętu do walki z epidemią koronawirusa

Real Madryt udostępnił służbom medycznym Hiszpanii część stadionu Santiago Bernabeu na magazyn sprzętu medyczno-ochronnego do walki z epidemią koronawirusa. Informację potwierdziły władze klubu.

Z informacji, które władze „Królewskich” przekazały dziennikowi „El Mundo” wynika, że na terenie obiektu Realu Madryt mają być składowane „strategiczne produkty do walki z epidemią Covid-19”.



Stołeczna gazeta ustaliła, że część Santiago Bernabeu została wydzielona na prowizoryczny magazyn, do którego trafiać będą m.in. rękawice medyczne, gogle, fartuchy i maski ochronne dostarczane przez ofiarodawców.



We wtorek premier regionalnego rządu wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso ujawniła, że Real Madryt przekazał znaczącą pomoc finansową na walkę z epidemią koronawirusa w stołecznej aglomeracji.

W czwartek rząd Hiszpanii poinformował, że do popołudnia zanotowano w tym kraju łącznie 4089 zgonów oraz 56 188 zachorowań na koronawirusa.Z szacunków hiszpańskiego rządu wynika, że pomiędzy 10 a 25 marca ministerstwo zdrowia przekazało władzom wspólnot autonomicznych ponad 6,7 mln masek ochronnych. Większość z nich trafiła do szpitali w aglomeracji Madrytu.