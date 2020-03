Patrycja Kotecka dołącza do Zarządu Link4 TU SA

Patrycja Kotecka została powołana do Zarządu Link4 TU SA – poinformowała Rada Nadzorcza spółki. – To wzmocnienie kompetencji marketingowych w teamie zarządzającym – mówi przewodniczący RN, Bartłomiej Litwińczuk.

Jak podano, dotychczasowa dyrektor pionu marketingu dołącza do dwóch menedżerek – prezes Agnieszki Wrońskiej i Katarzyny Wojdyły – kierujących firmą od 2016 roku. Jednocześnie spółka przekazuje informację, że na prośbę nowo powołanej członkini zarządu jej wynagrodzenie, pomimo awansu, pozostanie bez zmian.



Kotecka od marca 2016 pełniła funkcję dyrektora Marketingu i Sprzedaży On-Line, a następnie szefowej pionu.



Jej zespół został wielokrotnie uhonorowany prestiżową statuetką Effie Awards za efektywne kampanie reklamowe. Pod kierownictwem Koteckiej wprowadzono rozwiązania marketingowe, które spowodowały przyrost klientów o ponad pół miliona, a przypis składki wzrósł z 460 mln do ponad 1 mld zł. W 2018 przedstawiciele branży ubezpieczeniowej i bankowej, a więc konkurenci, docenili Link4 w konkursie Kantara za „najbardziej podziwianą kreację wizerunku marki”, przyznając spółce nagrodę Lamparta.



Rok później prestiżowa Pantera trafiła do firmy dzięki wyborowi konsumentów. Pion marketingu korzysta z najlepszych narzędzi i kanałów przekazu: Google’a oraz portali 360 st., kładzie nacisk na Mobile First, ale sięga w swych rozwiązaniach w przyszłość, przygotowując i wdrażając innowacje dla spersonalizowanych kampanii marketingowych w internecie w oparciu o modele behawioralne i Big Data.

Patrycja Kotecka koordynowała także w Link4 projekty realizujące społeczną odpowiedzialność biznesu – m.in. emitowany w sieci www, w ramach kampanii marketingowej „Mamy mają moc”, program poświęcony macierzyństwu, którego oglądalność sięgała jednorazowo 1,5 mln odsłon. Wcześniej od 2009 do 2015 r. pełniła funkcję kierownika ds. projektów medialnych w firmie reklamowej Apella.

Karierę rozpoczynała jako dziennikarka śledcza m.in. w „Super Expressie” i „Życiu Warszawy”, gdzie została wyróżniona tytułem Dziennikarki Roku. W 2005 r. prowadziła magazyn „Reporter” w TV4 – za ten program otrzymała nominację do nagrody „Grand Press”.



Od 2006 r. pracowała w TVP, najpierw jako współtwórczyni programów publicystycznych i koordynator projektu TVP INFO, a następnie – do 2009 – wiceszefowa Agencji Informacji TVP. Dzięki jej projektom i wdrożeniom programy informacyjne znacząco zwiększyły swą widownię, a niektóre z nich stały się liderami w swoich kategoriach.



Nowa członkini Zarządu Link4 TU SA jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Teorii Zarządzania SGH oraz Akademii Dyplomatycznej PISM. Ukończyła także studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.