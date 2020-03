Koronawirus w Polsce i na świecie. Tyle osób udało się już wyleczyć [WIDEO]

Na świecie w szybkim tempie przybywa nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Codziennie pojawiają się również informacje o nowych ofiarach śmiertelnych patogenu. Są też jednak dobre wiadomości: tysiące zainfekowanych osób uznano za wyleczone.

Świat zmaga się z epidemią koronawirusa. Patogen wywołujący zapalenie płuc rozprzestrzenił się z Chin i pojawił się w większości państw świata. Według ostatnich danych naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z amerykańskiego miasta Baltimore w stanie Maryland, od początku pandemii zanotowano 511 603 przypadki zakażeń; do tej pory z powodu koronawirusa zmarło ponad 23 tys. osób.



Najtrudniejsza sytuacja panuje we Włoszech, gdzie zgonów obecnie jest więcej niż w Chinach. Dotąd potwierdzono na Półwyspie Apenińskim ponad 80 tys. przypadków zakażenia; zmarło 8215 zainfekowanych osób.



Równie ciężka sytuacja występuje m.in. w Hiszpanii (ponad 56 tys. zakażonych oraz 4145 zgonów), Iranie (ponad 29 tys. zakażonych i 2234 zgony) oraz Stanach Zjednoczonych (76 514 zakażonych i 1093 zgony).



W Polsce potwierdzono dotąd 1221 przypadków zakażenia oraz 16 ofiar śmiertelnych koronawirusa.



Jednocześnie – jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa – na świecie za wyleczonych uznano 120 996 pacjentów. W Polsce wyzdrowiało dotąd co najmniej 9 zainfekowanych – podaje „Teleexpress”. Wśród wyleczonych znajduje się również „pacjent zero” – 66-letni mężczyzna, który trafił do szpitala w Zielonej Górze.

źródło: portal tvp.info, coronavirus.jhu.edu

Jak podaje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, we Włoszech za wyleczonych uznano dotąd 10 361 osób, w Hiszpanii – 7015, a Iranie – 10457. W USA wyleczono 619 osób.