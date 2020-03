29-latka ze Szprotawy w woj. lubuskim walczy z nowotworem i pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie. Jedyna szansa to roczna kuracja kosztownym lekiem. Epidemia koronawirusa zablokowała jednak akcje charytatywne, dlatego ruszono z internetową zbiórką. Na lekarstwo potrzeba ok. 1 miliona zł, do tej pory udało zebrać ponad 300 tys.

