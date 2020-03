Totalizator Sportowy pomaga w walce z koronawirusem. 90 samochodów trafi do szpitali

Totalizator Sportowy przekaże za pośrednictwem Fundacji LOTTO imienia Haliny Konopackiej 90 samochodów szpitalom. Zostaną one wykorzystane przede wszystkim przez te szpitale, którym niezbędne są środki transportu.

Totalizator Sportowy poinformował, że dwadzieścia pierwszych aut zostało już rozdysponowanych do dziesięciu szpitali. Czas oraz miejsce przekazania kolejnych uzgadniane są na bieżąco wspólnie z koordynującymi akcję pomocy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych.



Totalizator Sportowy zdecydował również o przekazaniu za pośrednictwem fundacji darowiznę w wysokości 4 milionów złotych na walkę z epidemią koronawirusa.



Wsparcie trafi do 6 szpitali: MEGREZ Spółka z o.o. w Tychach, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Warszawie, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.



Na liście zakupów fundacji znalazły się środki ochrony osobistej (kombinezony, fartuchy, maski, przyłbice, okulary ochronne), kardiomonitory, pulsoksymetry, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, wideolaryngoskopy, ssaki elektryczne, holtery, analizatory parametrów krytycznych, nerki do dializ, worki ambulatoryjne, kardiomonitory, urządzenia do plazmowego oczyszczania powietrza, urządzenia do dezynfekcji i ambulanse specjalistyczne.

