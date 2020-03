Żukowska: Nitras zagroził, że kiedy PO będzie rządzić z Konfederacją, ta „zajmie się” Lewicą

„Z sali plenarnej: Kiedy Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł Sławomir Nitras powiedział: »Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami«” – napisała na Twitterze rzeczniczka Lewicy Anna-Maria Żukowska. Nitras zaprzeczył i zapowiedział wniosek ws. posłanki do komisji etyki poselskiej.

Jak napisała Żukowska, Nitras miał powiedzieć, że kiedy PO będzie „rządzić z Konfederacją”, to Konfederacja „zajmie się” Lewicą. „Od pomarańczowego do brunatnego jeden krok” – dodała.



„To jest obrzydliwe kłamstwo. Poniżej godności posłanki. To pani powiedziała o wspólnych rządach PO i Kkonfederacji. Ja temu zaprzeczyłem. Podam panią do komisji etyki poselskiej” – odpisał rzeczniczce Lewicy sam Nitras.



Słowa, które – jak twierdzi rzeczniczka Lewicy – miał wypowiedzieć Nitras, mogą przypominać jedną z wypowiedzi b. przewodniczącego klubu tej partii Sławomira Neumanna. W październiku 2019 r. w Polsat News Neumannowi zadano pytanie, czy w celu „ratowania Polski przed Prawem i Sprawiedliwością” Platforma byłaby gotowa utworzyć rząd z Konfederacją.



– Myślę, że można sobie wyobrazić zbudowanie rządu ratunku narodowego, który by przeprowadził Polskę przez najbliższe miesiące, odbudował w Polsce demokrację i doprowadził do tego, że ludzie, którzy łamią konstytucję i praworządność, zostaną odsunięci – odpowiedział polityk.

Z sali plenarnej: Kiedy @__Lewica nie zagłosowała zgodnie ze spodziewaniem PO, pan poseł @SlawomirNitras powiedział: „Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją, to my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się Wami”. Od pomarańczowego do brunatnego jeden krok. — Anna-Maria Żukowska ����‍♀️ #Lewica ☂️���� (@AM_Zukowska) March 26, 2020

To jest obrzydliwe kłamstwo. Poniżej godności posłanki. To pani powiedziała o wspólnych rządach PO i konfederacji. Ja temu zaprzeczyłem. Podam panią do komisji etyki poselskiej. — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) March 26, 2020

#wieszwiecej Polub nas