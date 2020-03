Jak sprzątać dom w czasach koronawirusa?

W obawie o nasze zdrowie rząd i eksperci zalecają, by w miarę możliwości nie opuszczać domu, po to, aby nie zarazić się koronawirusem i dbać o bezpieczeństwo innych ludzi. W mieszkaniu spędzamy bardzo dużo czasu, ale czy wiemy, jak je sprzątać, aby skutecznie usuwać z niego zarazki?

W skutecznym czyszczeniu mieszkania najlepiej sprawdzą się środki zawierające alkohole, chlor czy nadtlenek wodoru – pisze na swojej stronie portal royalbrand.prowly.com.



Przydatne są także domowej roboty preparaty z dodatkiem octu, jednak w walce z zarazkami mogą okazać się za słabe. Podczas sprzątania ważne jest także, by stosować się do zaleceń producentów produktów czyszczących. Mogą okazać się nieco inne niż nasze przyzwyczajenia i zwyczaje. Niektórym preparatom trzeba dać czas „popracować” i zostawić je na kilkadziesiąt sekund, zamiast od razu ścierać je z czyszczonych powierzchni - zaznacza portal.



Sprzątanie z głową



W trosce o skórę dłoni dobrze jest używać ochronnych rękawic, ale trzeba pamiętać, by przed ich założeniem umyć ręce. Można stosować jednorazowe i po ich użyciu jak najszybciej pozbywać się ich z domu albo te wielorazowego użytku, jednak trzeba pamiętać o ich dokładnej dezynfekcji po zakończeniu sprzątania. Podobnie rzecz się ma z gąbkami, ścierkami czy mopami. Jak je czyścić?



Ścierki i gąbki należy prać w wysokich temperaturach z dodatkiem proszku do prania i wybielacza. Mopy po sprzątaniu trzeba zanurzyć na jakiś czas w gorącej wodzie z dodatkiem płynu uniwersalnego, tam je wymyć, a potem dokładnie wycisnąć i wysuszyć. Ze szczotek powinno się ręcznie usunąć kurz, włosy i inne zanieczyszczenia, a później wypłukać je w pojemniku z ciepłą wodą z dodatkiem proszku do prania lub płynu do mycia naczyń.

Głównie chodzi o mydelniczki, krany, zlewy, blaty, baterię łazienkową. Wannę specjaliści zalecają czyścić po każdej kąpieli, a sedes przynajmniej trzy razy w tygodniu, koniecznie preparatem zawierającym środek odkażający – czytamy na portalu.

Bardzo ważne jest opuszczanie klapy od sedesu. Przy spłukiwaniu toalety, gdy klapa jest otwarta wraz z kropelkami wody unosi się w powietrze flora kałowa, która osadza się na wszystkich pobliskich przedmiotach.



Wysokie temperatury i świeże powietrze



Pozbywaniu się z domu wirusów i bakterii sprzyja również częste pranie ubrań w wysokich temperaturach. 60º to minimum. Dobrze jest pamiętać o jak najczęstszej wymianie ręczników i ścierek kuchennych. Przed wchodzeniem do mieszkania najlepiej jest dokładnie wyczyścić buty, a po przekroczeniu jego progu zmienić ubranie, to wcześniej noszone przeznaczając od razu do prania. Kurtki i płaszcze zaleca się trzymać w szafie, bo na nich też przynosimy do domu wiele zarazków.



Prać w wysokich temperaturach



Warto też częściej niż zwykle prać pościel. Materace dobrze jest od czasu do czasu wietrzyć, a jeśli to niemożliwe, przynajmniej spryskiwać z atomizera wodą z olejkiem z drzewa herbacianego, który posiada dezynfekujące właściwości. Samo mieszkanie też trzeba wietrzyć jak najczęściej. Wymiana powietrza następuje najszybciej, gdy otwieramy okno lub okna na oścież. Podczas zimnych dni nawet 5 minut takiego wietrzenia przyniesie dobry rezultat.



Posiadacze oczyszczaczy powietrza niech nie wahają się przed jak najczęstszym ich używaniem. Te urządzenia nie tylko usuwają z powietrza, którym oddychamy, bakterie i wirusy, ale także grzyby, smog czy zarodniki pleśni – czytamy na stronie portalu royalbrand.prowly.com.