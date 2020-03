Matka zajęła się niemowlęciem. Jego starszy brat utonął w stawie

3,5-letni chłopiec w powiecie ostrołęckim utonął w stawie. Oddalił się od opiekującej się nim matki, która - jak mówi przybyły na miejsce policjant - na chwilę zajęła się młodszym dzieckiem. Dziecka, mimo długotrwałej reanimacji, nie udało się uratować.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, ok. godz. 16. Do dyżurnego ostrołęckich policjantów wpłynęła wówczas informacja, że na terenie powiatu małe dziecko wpadło do stawu. Na miejsce udali się policjanci i służby ratunkowe.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwudziestokilkuletnia mama zajmowała się na podwórku dwojgiem dzieci – 3,5-letnim chłopcem oraz niemowlęciem. Kobieta była trzeźwa.



– Gdy dosłownie na chwilę zajęła się niemowlakiem, chłopiec oddalił się i wpadł do stawu, który znajdował się kilkadziesiąt metrów od posesji – relacjonował oficer prasowy komendanta miejskiego Policji w Ostrołęce podkom. Tomasz Żerański. Staw był ogrodzony, ale chłopcu prawdopodobnie udało się przejść przez ogrodzenie.



Mimo długiej reanimacji, dziecko zmarło.

źródło: pap

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratura wykonali szereg czynności procesowych. Wszelkie okoliczności zdarzenia wyjaśni śledztwo.