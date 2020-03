W związku z epidemią koronawirusa Wielka Brytania zamyka kościoły

W związku z pandemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii zamknięto wszelkie miejsca publicznego użytku, w tym również miejsca kultu. Otwarte pozostały jedynie sklepy z żywnością i apteki.

Prymas Anglii, kard. Vincent Nichols wzywa Brytyjczyków do podjęcia współodpowiedzialności za ratowanie ludzkiego życia. „Zostań w domu. Chroń Służbę Zdrowia. Ratuj Życie” – brzmi odezwa kierowana do Brytyjczyków.



Od wtorku aż do odwołania jedyną możliwością uczestniczenia w liturgii w Wielkiej Brytanii jest przekaz online.



Narodowa kwarantanna obowiązuje przez kolejne trzy tygodnie. W tym czasie, w kościołach nie będą udzielane sakramenty chrztu i małżeństwa, ale księża będą odprawiali msze, w tym również msze pogrzebowe.

źródło: KAI

Jak podkreśla Konferencja Episkopatu Anglii i Walii, wszyscy księża kontynuują odprawianie liturgii, które często są transmitowane, wielu nie traci kontaktu ze swoimi parafianami, udzielając duchowego wsparcia poprzez rozmowę telefoniczną czy nawet e-mailem.Brytyjskie media katolickie na bieżąco aktualizują listę kościołów, które transmitują msze i każdą inną liturgię, która jest w nich sprawowana. – Św. Paweł wzywał nas, abyśmy byli dobrymi obywatelami. I dzisiaj musimy nimi być, bo mamy do odegrania ważną rolę w obronie najsłabszych, wspierając służbę zdrowia w ochronie ludzkiego życia, które jest tak cenne w oczach Boga – powiedział prymas Anglii.