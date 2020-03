Holandia: Ponad 1000 nowych infekcji koronawirusem w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby w Holandii stwierdzono ponad 1000 nowych przypadków zakażeń koronawirusem – podał w czwartek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). To najwyższy dzienny przyrost zachorowań w tym kraju. 78 kolejnych osób zmarło.

Łączna liczba osób, u których stwierdzono do tej pory zakażenie koronawirusem, wynosi w Holandii 7431. To o 1019 więce, niż dobę wcześniej. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarły w sumie 434 osoby. Większość zmarłych była w wieku 80-84 lat.



Jak dotąd 2151 pacjentów było hospitalizowanych; o 315 więcej, niż dobę wcześniej.



RIVM wskazuje jednak, że liczba pacjentów przyjętych do szpitali i liczba zgonów rośnie w wolniejszym tempie niż miałoby to miejsce, gdyby władze nie wprowadziły nadzwyczajnych środków.

