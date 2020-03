„WyPAD”, „Mały tchórz z Żoliborza w rezerwacie”. Epidemia, ale KO nadal prowadzi kampanię hejtu

„Gdzie jest mały tchórz z Żoliborza? Siedzi jak w rezerwacie, a my pracujemy w Sejmie” – tak o prezesie Prawa i Sprawiedliwości napisał na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński (Jarosław Kaczyński był w tym czasie na sali sejmowej). Kandydatka KO na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, reklamująca się hasłem „Współpraca, a nie kłótnie” na pytanie o ewentualne konsekwencje wobec agresywnego posła nie odpowiedziała.

Zembaczyński w maseczce i goglach nagrał filmik z kilkusekundową wypowiedzią, której treść zawarł również w tweecie opatrzonym obraźliwym wobec prezydenta Rzeczypospolitej hasztagiem #wyPAD2020. Na wpis zareagowały setki internautów. Publikujący w portalu społecznościowym ks. prof. Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego przypomniał, że „obrzucanie inwektywami” nie wchodzi w skład obowiązków poselskich.

Panie pośle... rzucanie inwektywami to jeszcze nie jest praca.

Pana obowiązki są inne - zrozumie to pan wreszcie? — ks. Marek Lis ن (@ksMarekLis) March 26, 2020

Siedzi, jak w rezerwacie, a inni pracują bez możliwości zachowania takiego dystansu i bez dostępu do maseczek, rękawiczek i to jest skandal — Witold Zembaczyński (@WZembaczynski) March 26, 2020

"Mały tchórz z Żoliborza?" o prezesie PiS,

"Wypad" do prezydenta RP,

"Siedzi, jak w rezerwacie" o Jarosławie Kaczyńskim.



Pani @M_K_Blonska, czy i jakie konsekwencje poniesie poseł Witold Zembaczyński? pic.twitter.com/JklsX9q2Y8 — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) March 26, 2020

Publicysta tygodnika „Do Rzeczy” i Wirtualnej Polski Marcin Makowski wskazał, że prezes Prawa i Sprawiedliwości był dokładnie tam, gdzie Zembaczyński sugerował, że go nie ma, czyli w Sejmie. Na sali plenarnej. Polityk opozycji atakował jednak dalej.Makowski przypomniał, że partyjni koledzy Zembaczyńskiego pracują na tej samej zasadzie, ten wówczas się tłumaczył troską o pracowników Sejmu. Tyle że i oni mają zapewniony dostęp do środków ochrony przed wirusem.W związku z atakiem Zembaczyńskiego na prezydenta Andrzeja Dudę i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szef portalu tvp.info Samuel Pereira zapytał kandydatkę KO na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską startującą pod hasłem „współpraca, a nie kłótnie” o to, jakie konsekwencje wyciągnie wobec posła.Odpowiedzi na razie nie ma.