Dworczyk: rusza most powietrzny z Chinami, do przewozu towarów ochrony medycznej

Od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny z Chinami do przewozu towarów do ochrony medycznej dla służb, które biorą udział w walce z koronawirusem – poinformował w szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

W czwartek w Warszawie wylądował pierwszy transport wyposażenia medycznego z Chin. Dworczyk podał, że jest to ponad 600 m3 ładunku ze sprzętem medycznym, który jest niezbędny w walce z koronawirusem.



Dziękował w tym kontekście prezesom spółek Skarbu Państwa i agend rządowych, które realizują i kupują w części niezbędne materiały. Dworczyk podziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który rozmawiał ostatnio z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

źródło: pap

– Dzięki temu od przyszłego tygodnia uruchamiamy most powietrzny, który będzie przewoził wyłącznie cargo, towary niezbędne do ochrony medycznej dla służb medycznych, dla wszystkich służb, które biorą udział w walce z koronawirusem – powiedział szef KPRM.