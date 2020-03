KO apeluje, by nie wykorzystywać epidemii do prowadzenia kampanii. Sama to jednak robi

Politycy KO nawoływali wielokrotnie, by nie wykorzystywać epidemii koronawirusa do prowadzenia kampanii wyborczej, o co oskarżali prezydenta Andrzeja Dudę. Mimo to, w czasie dzisiejszych wystąpień w Sejmie mieli oni wpięte w klapie marynarek symbole kampanii swojej kandydatki – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„Mówią, że kampanii wyborczej nie prowadzą, a co ja widzę? Dziś w sejmie posłowie PO jak i sama kandydatka mają wpięte w klapy logo Komitetu Wyborczego Kandydatki na Prezydenta RP” – napisał na Twitterze były dziennikarz Maciej Stańczak.



Do wpisu załączył zdjęcia Borysa Budki, Barbary Nowackiej oraz samej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, przemawiających z mównicy sejmowej w trakcie dzisiejszego posiedzenia. Wszyscy oni mieli wpięte w klapie marynarek symbole kampanii wyborczej Kidawy-Błońskiej.



Wcześniej po stronie opozycji pojawiały się zarzuty wobec prezydenta Dudy, że jako aktywna w działaniach przeciw koronawirusowi głowa państwa, wykorzystuje epidemię i wiążące się z nią ograniczenia do prowadzenia kampanii wyborczej.

Mówią, że kampanii wyborczej nie prowadzą, a co ja widzę? Dziś w sejmie posłowie @Platforma_org jak i sama kandydatka mają wpięte w klapy logo Komitetu Wyborczego Kandydatki na Prezydenta RP @kidawa2020. �� pic.twitter.com/cki25mZAfi — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) March 26, 2020

#wieszwiecej Polub nas