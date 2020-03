Gronkiewicz jak Kidawa-Błońska. „Konstytucja to zbiorowa polisa ubezpieczeniowa”

W czasie, gdy Małgorzata Kidawa-Błońska odżegnuje się od przypisywanych jej słów o „konstytucji ważniejszej od ludzkiego życia”, w podobnym tonie głos zabrała była wieloletnia prezydent Warszawy z Platformy Obywatelskiej. „Konstytucja to zbiorowa polisa ubezpieczeniowa na życie” – napisała w mediach społecznościowych Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Od środy trwa burza wokół słów kandydatki KO na prezydenta. Podczas posiedzenia prezydium Sejmu – co potwierdzają wicemarszałkowie Małgorzata Gosiewska (PiS) i Piotr Zgorzelski (PSL) – Kidawa-Błońska stwierdziła, że „konstytucja jest ważniejsza od ludzkiego życia”.



Ustalano wówczas, jak mają wyglądać czwartkowe obrady Sejmu i praca nad zmianą w regulaminie izby tak, by umożliwić posłom częściową pracę zdalną – także z uwagi na zaplanowane na piątek posiedzenie i prace nad rządowym projektem pakietu pomocy dla zmagającej się z koronawirusem gospodarki.



W czwartek Kidawa-Błońska oświadczyła, że przypisywane jej słowa „nigdy nie padły”.



W podobnym tonie wypowiedziała się jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz. „Konstytucja to zbiorowa polisa ubezpieczeniowa na życie po to, by życie ludzkie nie stało się igraszką w ręku jednego człowieka, który ma nieograniczoną żądzę władzy” – czytamy w twitterowym wpisie byłem prezydent stolicy.

