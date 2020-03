Papież pomodli się przy krucyfiksie, który wyzwolił Rzym od zarazy

Już raz krucyfiks z kościoła San Marcellino al Corso uratował Rzym przed zarazą dżumy. Teraz papież Franciszek chce się przy nim pomodlić o ustanie pandemii koronawirusa – ustaliła korespondentka TVP Info w Rzymie Magdalena Wolińska-Riedi.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Krzyż św. Marcelego uznawany jest przez Rzymian za cudowny od 1519 r. Wówczas kościół, w którym się znajdował, spłonął, ale krucyfiks pozostał nietknięty.



Trzy lata później, gdy miasto zostało dotknięte epidemią dżumy, mieszkańcy wbrew zakazom mającym ograniczyć szerzenie się zarazy wynieśli krzyż na ulice i przez ponad dwa tygodnie pielgrzymowali z nim przez wszystkie dzielnice. Tam, gdzie dotarł, choroba ustępowała. Gdy krucyfiks wrócił do San Marcellino al Corso, Wielka Zaraza przeszła do historii.



Papież Franciszek już modlił się przy krzyżu św. Marcelego. 15 marca udał się na prywatną pielgrzymkę do kościoła, w którym stoi. W czwartek krucyfiks został zabrany do Watykanu, gdzie w piątek o godz. 18 na pustym Placu świętego Piotra Ojciec Święty będzie modlił się o ustanie pandemii koronawirusa na świecie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter, PAP

Papież Franciszek został poddany kolejnemu testowi na obecność koronawirusa, który okazał się negatywny – przekazał dziennik „Il Messaggero”. Wirus pojawił się u osoby w bliskim otoczeniu papieża.Liczba ofiar Covid-19 we Włoszech przekroczyła 7,5 tys., niemal 60 tys. jest zakażonych.