Pacjent, który pociął nożem ratownika, trafi do zakładu psychiatrycznego

Przewożony karetką pacjent, który kilkukrotnie ranił nożem ratownika medycznego, trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Jego stan psychiczny obecnie nie pozwala na postawienie zarzutów – podała prokuratura.

Do zdarzenia doszło w środę nad ranem na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Przewożony karetką do szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu pacjent - 37-letni mężczyzna - kilkukrotnie ranił nożem ratownika medycznego. Uciekł z pojazdu, ale policja go zatrzymała.



Ranny ratownik przeszedł operację; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn poinformowała, że napastnik został zbadany przez dwóch psychiatrów; ocenili, że jego stan psychiczny nie pozwala na wykonywanie z nim czynności procesowych.

źródło: pap

– Mężczyzna trafi na zamknięty oddział psychiatryczny, ponieważ lekarze psychiatrzy stwierdzili, że nie można z nim wykonać czynności procesowych. Jego stan na to nie pozwala. Gdyby się poprawił, prokurator będzie mógł mu wówczas postawić zarzuty – powiedziała prokurator.Śledztwo jest prowadzone w sprawie usiłowania zabójstwa ratownika medycznego, czyli funkcjonariusza na służbie. Za ten czyn grozi przynajmniej 12 lat więzienia.