„Inteligentne obrączki” pomogą wykryć koronawirusa

Ratownicy medyczni z San Francisco będą nosić „inteligentne obrączki” monitorujące temperaturę ciała, tętno i oddech. Dzięki temu możliwe będzie szybsze wykrywanie u nich pierwszych symptomów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Obrączki Oura dotychczas były znane jako elektroniczny gadżet do służący do monitorowania snu. Umożliwiają m.in. mierzenie temperatury ciała i pulsu, rozpoznają też, kiedy człowiek jest aktywny, a kiedy odpoczywa. Przekazywane przez nie informacje mogą okazać się szczególnie przydatne w czasie epidemii.



Z nowoczesnej technologii na razie skorzysta około 2 tys. lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników medycznych z dwóch placówek leczniczych w San Francisco (University of California San Francisco Medical Center oraz Zuckerberg San Francisco General Hospital). Medycy bedą zakładali obrączki na noc, a urządzenie będzie monitorowało ich życiowe funkcje i informowało o ewentualnych odchyleniach od normy.



Obrączki Oura wykazały już pewną przydatność w wykrywaniu objawów Covid-19. Taki właśnie gadżet ostrzegł niedawno o zagrożeniu fińskiego biznesmena, który wrócił z podróży służbowej, sygnalizując mu nieco podwyższoną temperaturę, tętno i częstość oddechów podczas snu.

Biznesmen czuł się dobrze, jednak ostrzeżenie skłoniło go do wizyty w gabinecie lekarskim, gdzie uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19.



– Bez tego urządzenia pomyślałbym tylko, że jestem trochę zmęczony, ponieważ pies obudził mnie dwa razy w nocy – powiedział.



Zastosowanie obrączek Oura daje nadzieję na szybsze wykrywanie potencjalnych przypadków Covid-19 wśród personelu szpitalnego, co umożliwi wczesne leczenie chorych i poddawanie ich kwarantannie.

źródło: „Daily Mail”

Lekarze mają również nadzieję, że możliwe będzie wykorzystanie danych od 150 tys. osób, które już korzystają z obrączek Oura. Dałoby to wyobrażenie, jak bardzo rozpowszechnione w populacji są objawy Covid-19.