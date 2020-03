Gangi idą na wojnę z koronawirusem. Wprowadziły „godzinę policyjną”

Niepodzielnie rządzące fawelami w Rio de Janeiro gangi narkotykowe wypowiedziały wojnę koronawirusowi. Wprowadziły „godzinę policyjną”, rozdają też mydło i apelują o częste mycie rąk.

Gang Red Command wprowadził ograniczenia w przemieszczaniu się, gdyż „nikt nie traktuje koronawirusa poważnie”. „Każdy, kto zostanie przyłapany na spacerowaniu lub włóczeniu się, zostanie ukarany” – głosi komunikat puszczany z głośników przez handlarzy narkotyków.



Brytyjski dziennik „The Guardian” wskazuje, że zamieszkałych przez około 2 mln osób fawelach również inne gangi wytoczyły wojnę epidemii. „Godzinę policyjną” wprowadzili m.in. włodarze Rocinhi, jednej największych faweli w Ameryce Łacińskiej.



Gangsterzy z faweli Morro dos Prazeres zaapelowali do mieszkańców, by nie poruszali się w grupach liczniejszych niż dwie osoby. W faweli Santa Marta rozdawane są mydła, tablice informują o konieczności mycia rąk.



Najnowszy bilans koronawirusa w Brazylii to 57 ofiar i 2433 osoby zakażone.

