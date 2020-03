KO chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej z powodu epidemii koronowirusa

Koalicja Obywatelska złoży do premiera Mateusza Morawieckiego wniosek o wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej w związku z epidemią koronawirusa – poinformowali posłowie Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński. W czasie takiego stanu m.in. nie mogą zostać przeprowadzone wybory prezydenta.

W opinii posła Tomczyka stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony „już dawno”. – Nasze życie zmieniło się przez ostatnie tygodnie (...) Każdy z nas wie, że dzieje się coś zupełnie wyjątkowego – mówił Tomczyk.



Podkreślił, że ustawa o stanie klęski żywiołowej daje „mnóstwo narzędzi” polskim samorządom i przedsiębiorcom do walki o bezpieczeństwo.: samorządom pozwoli walczyć o bezpieczeństwo w swoich gminach i miastach, a przedsiębiorcom i pracownikom – o swoje miejsca pracy i firmy.



– Tylko wtedy pracownicy i przedsiębiorcy będą mogli walczyć o odszkodowania. Tylko wtedy burmistrzowie, starostowie, wójtowie będą mogli stanąć na czele antykryzysowych ciał, które pomogą im wyjść z tego kryzysu – ocenił Tomczyk. Podkreślił, że cały świat wprowadza „rozmaite obostrzenia”.

– Dziś stan wyjątkowy obowiązuje w Nowym Jorku, w takich państwach, jak Niemcy, Chorwacja, Finlandia, Serbia, Czechy, Słowacja – wszędzie tam wprowadzane są odpowiednie stany zgodne z konstytucją – stwierdził Tomczyk.

Poseł Kierwiński ocenił, że „nikt nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną”.



– Widzimy to na ulicach, po funkcjonowaniu urzędów i administracji. Jedyne, czego nie widzimy, to właściwej reakcji rządu i wprowadzania stanu klęski żywiołowej – podkreślił Kierwiński.



Zgodnie z konstytucją w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.



Przepisy mówią, że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.