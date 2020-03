Ofiar koronawirusa w Polsce mniej, niż sądzono. Zmarły z Wrocławia nie był zakażony

Przyczyną zmarłego w środę nad ranem we Wrocławiu 71-letniego pacjenta, zgodnie z kartą zgonu, była niewydolność krążeniowo-oddechowa, niemająca nic wspólnego z koronawirusem – informuje Ministerstwo Zdrowia. Nie był zakażony wirusem SARS-CoV-2, stąd nie może być zaliczany do ogólnej liczby ofiar patogenu. Tym samym liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa – wyjaśnia resort – wynosi 14 zamiast 15.

Informacja o śmierci dwóch mężczyzn, 41- i 71-latka, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, pojawiła się w środę rano. Pierwszy z pacjentów przez kilka dni był leczony na OIOM-ie. Miał potwierdzone zakażenie.



Wówczas zmarł też 71-letni mężczyzna, który trafił do szpitala we wtorek wieczorem. Początkowo nie wiadomo było, czy był zakażony nowym patogenem. Po kilkudziesięciu minutach resort zdrowia potwierdził tę informacją; wyjaśnił, że obaj zmarli mieli choroby towarzyszące.



Teraz Ministerstwo Zdrowia poprawiło te informacje. Okazało się bowiem, że 71-latek nie był zakażony koronawirusem, a niezależną przyczyną jego śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 29,5 tys. próbek, około tysiąca dało wynik pozytywny, potwierdzający zakażenie – wskazuje Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano 3,3 tys. testów.