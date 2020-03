Wysyłamuśmiech. Akcja Fundacji „Dr Clown”

Fundacja „Dr Clown” rusza z ogólnopolską akcją w mediach społecznościowych #wysyłamuśmiech. Jak mówią jej organizatorzy, chcą w ten sposób dodać siły osobom, które nie mogą pozwolić sobie na zostanie w domu.

Akcja #wysyłamuśmiech ma na celu przekazanie wsparcia i „odrobiny pozytywnej energii” lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, służbom mundurowym, farmaceutom, także tym, dzięki którym można kupić najpotrzebniejsze produkty czy odebrać przesyłkę: wszystkim osobom, które pracują.



– Ze względów bezpieczeństwa musieliśmy wstrzymać bezpośrednie wizyty wolontariuszy Fundacji w szpitalach i placówkach specjalnych, jednak nie oznacza to, że nie będziemy kontynuować naszej misji leczenia śmiechem, a wręcz przeciwnie – zapewniła prezes zarządu Fundacji „Dr Clown” Agata Bednarek.

#wieszwiecej Polub nas

– Uśmiech łagodzi skutki stresu, poprawia samopoczucie, dodaje energii. Dlatego w tym trudnym czasie chcemy uśmiechnąć się do tych osób, które nie mogą pozwolić sobie na zostanie w domu; stąd spontaniczny pomysł na akcję #wysyłamuśmiech – powiedziała Bednarek.

Fundacja zachęca mieszkańców Łodzi do przyłączenia się do akcji i wysyłania uśmiechów do „lokalnych bohaterów”. Wystarczy opublikować zdjęcie, na którym widoczna jest kartka z napisem #wysyłamuśmiech, napisać kogo i dlaczego chcemy wesprzeć, a także dodać w opisie hasztag #wysyłamuśmiech.



Jak informują organizatorzy akcji, łódzki oddział Fundacji szczególnie pozdrawia wszystkich lekarzy, pielęgniarki i pacjentów ze szpitala im. M. Konopnickiej, szpitala im. M. Kopernika, Miejskiego Centrum Medycznego im. K. Jonschera, a także z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, w których „doktorzy Clowni" prowadzili „terapię śmiechem”.



Fundacja „Dr Clown” realizuje program „terapii śmiechem” w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych od 1999 r. „Doktorzy Clowni” przebrani są w fantazyjne stroje i za pomocą m.in. iluzji, interaktywnych zabaw i rozmów „niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia”.



Jak informuje Fundacja, co roku jej wolontariusze docierają w ten sposób do ponad 60 tys. podopiecznych w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 80 miastach w całej Polsce.