Opozycja zablokuje pakiet pomocowy? Pełnomocnik Tuska apeluje

Sejm zbierze się, by uchwalić zmiany w regulaminie, które mają pozwolić posłom na pracę w warunkach panującej epidemii koronawirusa. Ci kolejnego dnia mają zająć się projektem pakietu pomocowego dla polskiej gospodarki, który właśnie został skierowany do Sejmu przez rząd. Procedowanie tarczy antykryzysowej i prac Izby chce storpedować Roman Giertych. Zaapelował do opozycji o „zerwanie kworum w Sejmie”, co w praktyce oznaczałoby zablokowanie głosowania nad rządową ustawą.

Uchwalenie ustawy przez Sejm RP wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; kworum wynosi więc 230 posłów.



Gdyby w głosowaniu wzięła udział mniejsza liczba posłów, uniemożliwiłoby to przegłosowanie projektu.



W mediach społecznościowych mecenas Roman Giertych, pełnomocnik Donalda Tuska i współpracownik wielu polityków PO, zamieścił „apel do całej opozycji”. Adwokat i były lider LPR domaga się zerwania kworum w Sejmie do czasu – jak zaznacza – „wprowadzenia stanu wyjątkowego i przesunięcia wyborów na prezydenta RP”.

Apeluję do całej opozycji o zerwanie quorum w Sejmie do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego i przesunięcia wyborów na Prezydenta RP. — Roman Giertych (@GiertychRoman) March 25, 2020

Co istotne, dzieje się to w czasie, gdy Sejm ma zajmować się jedną z najważniejszych ustaw w ostatnim czasie – rządowymi projektami związanymi z tzw. tarczą antykryzysową, które zostały przyjęte w czwartek po kilku dniach konsultacji.



Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.



Szacowany na 212 mld zł projekt opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych.



W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje, jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.