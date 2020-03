Pomoc w walce z koronawirusem. Pierwszy samolot z Chin wylądował w Warszawie

Pierwszy z dwóch samolotów z zakupionymi przez Polskę materiałami ochronnymi dla służby zdrowia przyleciał już z Szanghaju do Warszawy. Drugi samolot jest w drodze, wyląduje około godz. 14.

Na pokładzie każdego z samolotów znalazło się po kilkaset ton paczek.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował we wpisie na Twitterze, że zostały już uzgodnione ze stroną chińską jeszcze dwa takie transporty, które dotrzeć mają do Polski w najbliższych dniach.



O tym, że w czwartek dotrze do Polski transport wyposażenia medycznego z Chin, poinformował w środę prezydent Andrzej Duda; wśród zamówionych materiałów znalazły się maseczki, kombinezony, gogle ochronne, rękawiczki jednorazowe. Prezydent poinformował, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

– Pan prezydent powiedział, że mamy tutaj, jako Polska, zielone światło, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem, w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów – wyjaśnił Andrzej Duda.Zakupu sprzętu medycznego i materiałów ochronnych na masową skalę dokonują kraję europejskie. Pierwsze transporty dotarły już m.in. do Włoch, Czech, Serbii czy Litwy.

