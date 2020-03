Epidemia koronawirusa: Hołownia nie wierzy w wybory 10 maja

– Nie widzę powodów do wycofywania się z wyborów prezydenckich, wiem, że zostaną one przełożone – powiedział w Radiu Plus niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Wyraził też obawy co do możliwości pracy zdalnej Sejmu w czasie epidemii.

Hołownia pytany, czy weźmie udział w wyborach prezydenckich, potwierdził, że będzie w nich kandydował.



– Nie widzę powodów do wycofywania się z tych wyborów, ponieważ wiem, że one zostaną przełożone – dodał. Podkreślił, że „ten proces w tym układzie, jaki dzisiaj mamy (...) nie pozwoli przeprowadzić wyborów 10 maja”.



– Wybory muszą się kiedyś odbyć, bo Andrzej Duda nie będzie prezydentem Polski w nieskończoność – ocenił kandydat.

– Jak popatrzyłem sobie jeszcze na tę sytuację, którą mamy dzisiaj – to znaczy, że mamy w Polsce władzę, która jest w stanie wysłać 20 mln obywateli jako de facto mięso armatnie w czasie epidemii wirusa, po to, żeby utrzymać władzę – to wzrosła moja motywacja do tego, żeby tę władzę zmienić, żeby wprowadzić nową jakość w polskiej polityce, opartą o takie proste wartości, jak mówienie prawdy, życie i zdrowie, nie trzymanie się kurczowo władzy, rozwiązywanie problemów – mówił Hołownia.

Zapytany o pracę Sejmu w czasie epidemii ocenił, że „w tej chwili rzeczywiście jest tak, że posłowie muszą zebrać się fizycznie na posiedzeniu, aby uchwalać jakieś zmiany w regulaminach”.



– Nawet jeżeli posłowie uchwalą tryb pracy zdalnej, to i tak zostanie podany w wątpliwość przez konstytucjonalistów, ponieważ Sejm obraduje na posiedzeniach. Po drugie zostanie podany w wątpliwość, i słusznie, przez specjalistów od bezpieczeństwa. (...) Sytuacja, w której poseł głosuje z domu, z niezabezpieczonej sieci wi-fi, przy pomocy loginu i hasła, które przychodzą w jednym mailu czy w jednym SMS, to ewidentnie złamanie procedur bezpieczeństwa – ocenił Hołownia.



– Trzeba było w zeszłym tygodniu usiąść, (...) zaprosić opozycję i razem wypracować zmiany w konstytucji i zmiany, które są niezbędne w ustawach, tak żeby przygotować Polskę na ten kryzys i następne kryzysy, na sytuacje, kiedy przedstawiciele narodu nie będą w stanie stanowić prawa – powiedział Hołownia.



– Problem polega na tym, że ta władza rękami i nogami broni się przed jakimkolwiek uznaniem, że istnieje w tej chwili coś takiego, jak stan nadzwyczajny – dodał.



Pytany o polityczne plany po wyborach prezydenckich, Hołownia odpowiedział: „Będzie ruch społeczny Szymona Hołowni, który się będzie rozbudowywał, który będzie działał”.