Południowy Tyrol to jedna z włoskich prowincji najmocniej dotknięta przez epidemię koronawirusa. W środę przed szpital w Bolzano przyjechali karabinierzy, żeby salutowaniem i brawami podziękować lekarzom za ciężką pracę i poświęcenie. Lekarze odwdzięczyli się funkcjonariuszom tym samym. Wzruszające nagranie podbiło Twittera. W czwartek rano poinformowano, że na Covid-19 zmarło we Włoszech już ponad 7,5 tys. osób, liczba zakażonych zbliża się do 60 tys.

