Znane w Polsce Misterium Męki Pańskiej przeniesione z powodu koronawirusa

Misterium Męki Pańskiej, największe widowisko pasyjne w Europie, łączące tradycyjny przekaz z nowoczesnymi środkami technicznymi i artystycznymi, zostało odwołane. Z powodu trwającego w Polsce stanu epidemii organizatorzy postanowili przenieść misterium na październik. Od 20 lat odbywało się ono na poznańskiej Cytadeli przed Niedzielą Palmową.

„Z powodu wprowadzenia stanu epidemii w Polsce musimy przesunąć Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli na 3, 10 lub 17 października 2020 r. Termin zostanie doprecyzowany w późniejszych miesiącach” – czytamy na stronie misterium.



W przygotowanie widowiska zaangażowanych jest co roku ok. 650 osób. Oprócz reżysera i scenografów są to operatorzy dźwięku i światła, nagłośnieniowcy, budowniczy rusztowań i harcerze.



Ci ostatni oświetlają pochodniami Drogę krzyżową, a podczas Ostatniej Wieczerzy rozdają 1 tys. specjalnie na ten cel wypieczonych bochenków chleba. Scenie finałowej towarzyszy też wizerunek Jezusa Miłosiernego, wznoszony do góry za pomocą dźwigu. Wiązka światła rzucana przez otwór w obrazie na wysokości serca symbolizuje wydobywające się z niego promienie.

źródło: KAI

W misterium przez te wszystkie lata wystąpiło ponad 5 tys. aktorów amatorów. Co roku ważne miejsce w misterium zajmuje 350 chórzystów Poznańskiego Chóru „Polihymnia” i połączonych chórów poznańskich oraz orkiestra symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu pod dyrekcją Wiesława Bednarka.Widowisko było dobrym przygotowaniem do świąt Zmartwychwstania, ale może również stanowić ważny element edukacji kulturowej, literackiej i muzycznej. Prawie sto procent kwestii aktorskich to teksty zaczerpnięte z Pisma Świętego.Misterium do tej pory obejrzało ponad milion osób z Polski i zagranicy.